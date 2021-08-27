Netflix начал тестировать игры в приложении

Стриминговый сервис Netflix впервые встроил игры в свое мобильное приложение. Протестировать их могут пока только владельцы устройств на Android в Польше.

Пользователи могут поиграть в две ранее выпущенные игры Stranger Things 1984 и Stranger Things 3, сообщила компания в Twitter.

В компании отметили, что в играх, доступных в приложении платформы, не будет рекламы и встроенных покупок. Сами игры будут включены в любой формат подписки Netflix. Запустить игры вне приложения у пользователей не получится.

Netflix не сообщил дату запуска игр в других странах и на других операционных системах.