Netflix начал тестировать игры в приложении

Стриминговый сервис Netflix впервые встроил игры в свое мобильное приложение. Протестировать их могут пока только владельцы устройств на Android в Польше.
Пользователи могут поиграть в две ранее выпущенные игры Stranger Things 1984 и Stranger Things 3, сообщила компания в Twitter.
В компании отметили, что в играх, доступных в приложении платформы, не будет рекламы и встроенных покупок. Сами игры будут включены в любой формат подписки Netflix. Запустить игры вне приложения у пользователей не получится.
Netflix не сообщил дату запуска игр в других странах и на других операционных системах.
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Фото: Sean Locke Photography / Shutterstock
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