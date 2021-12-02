В отношении Netflix начали проверку представители МВД России. На стриминговый сервис ранее пожаловалась уполномоченная по защите семьи. Он заявила, что Netflix может нарушать российский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.

В МВД начали проверку Netflix по жалобе на нарушение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды