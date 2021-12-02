В МВД начали проверку Netflix по жалобе на нарушение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

В отношении Netflix начали проверку представители МВД России. На стриминговый сервис ранее пожаловалась уполномоченная по защите семьи. Он заявила, что Netflix может нарушать российский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.
О начале проверки правоохранительных органов в отношении Netflix пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
В ведомстве посчитали преждевременным давать комментарии по ситуации, пока проверка не будет завершена.
Жалобу на Netflix подала уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец. Она заявила, что на стриминговом сервисе показывают сериалы с ЛГБТ-тематикой с маркировкой «16+». Общественный деятель попросила проверить Netflix на нарушении российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
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Фото на обложке: Burdun Iliya /
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