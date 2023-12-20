В России разработали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов

В России создали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов. Ее назвали «Товарищ майор», сейчас разработку тестируют в компании T.Hunter, сообщают «Известия».

Процесс строится на сборе информации об администраторах из опиания канала, его архивных копий, постов, а также получение метаданных опубликованных файлов.

Необходимые сведения софт может найти в подписях к сообщениям, встроенном чате, стикерпаках, документах и видеороликах, загруженных в сообщество.

Нейросеть анализирует утечки данных, сопоставляет их с именем пользователя или его фотографией, но делает это в разы быстрее и качественнее человека, отметили разработчики.

Полноценное решение компания планирует запустить до 2025 года. Оно разработано для частных или госкомпаний, занимающихся расследованиями киберпреступлений.

Минцифры направит на развитие госсистем кибербезопасности «Мультисканер», «Антифишинг», «Антифрод» и других примерно 25,2 млрд рублей до 2030 года. В ведомстве надеются, что это поможет заместить иностранные решения и повысить эффективность действующих систем.

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