Интернет-компании подпишут новый антипиратский меморандум для борьбы с нелегальным контентом

До конца 2021 года интернет-компании и правообладатели подпишут новую версию антипиратского меморандума. Обновленная версия меморандума будет предусматривать удаление из поиcковой выдачи сайтов-рецидивистов и борьбу с доменными склейками.
Такое решение было принято в ходе совещания в Роскомнадзоре 7 декабря, сообщили «Ведомости». Как рассказал президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин, в новой версии меморандума появится мера по удалению сайтов-рецидивистов. Если число ссылок с пиратским контентом на одном домене превысит 100, он будет удален из поисковой выдачи.
По данным МКС, за три года действия меморандума из поисковой выдачи было удалено свыше 31 млн ссылок с пиратским контентом. При этом в отношении 20% доменов, внесенных в реестр, было подано более 100 ссылок с нелегальными копиями сериалов и фильмов, что говорит о системном характере нарушений.
По мнению Демина, удаление таких сайтов целиком из поисковой выдачи повысит эффективность борьбы с пиратами, снизит доступность неправомерного контента и будет способствовать росту легального видеопотребления.
Новая версия меморандума также предусматривает борьбу с доменными склейками. Этот инструмент сейчас активно используют пираты, сообщил гендиректор АИВ Алексей Бырдин. Он позволяет им после удаления ссылки с нелегальным контентом из выдачи за счет склейки страниц возвращаться на те же позиции в поисковой выдаче, с которых они были удалены.
Действие меморандума предлагается распространить не только на аудиовизуальный контент, но и на другую интеллектуальную собственность, кроме фотографий. В частности, к меморандуму предложат присоединиться представителям книжной и музыкальной индустрии.
Также в меморандуме предусмотрены механизмы защиты от удаления из выдачи легальных сайтов. Санкции не будут затрагивать легальные площадки, к числу которых относятся сайты госорганов, интернет-СМИ, соцсети, видеосервисы, включенные в реестр АВС (аудиовизуальные сервисы) Роскомнадзора и др.
Новый меморандум планируется принять до конца 2021 года. Срок его действия — 3 года.
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Фото на обложке: Evgeniy Voytik /
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