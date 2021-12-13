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Интернет-компании подпишут новый антипиратский меморандум для борьбы с нелегальным контентом

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

До конца 2021 года интернет-компании и правообладатели подпишут новую версию антипиратского меморандума. Обновленная версия меморандума будет предусматривать удаление из поиcковой выдачи сайтов-рецидивистов и борьбу с доменными склейками.

Интернет-компании подпишут новый антипиратский меморандум для борьбы с нелегальным контентом

Такое решение было принято в ходе совещания в Роскомнадзоре 7 декабря, сообщили «Ведомости». Как рассказал президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин, в новой версии меморандума появится мера по удалению сайтов-рецидивистов. Если число ссылок с пиратским контентом на одном домене превысит 100, он будет удален из поисковой выдачи.

По данным МКС, за три года действия меморандума из поисковой выдачи было удалено свыше 31 млн ссылок с пиратским контентом. При этом в отношении 20% доменов, внесенных в реестр, было подано более 100 ссылок с нелегальными копиями сериалов и фильмов, что говорит о системном характере нарушений.

По мнению Демина, удаление таких сайтов целиком из поисковой выдачи повысит эффективность борьбы с пиратами, снизит доступность неправомерного контента и будет способствовать росту легального видеопотребления.

Новая версия меморандума также предусматривает борьбу с доменными склейками. Этот инструмент сейчас активно используют пираты, сообщил гендиректор АИВ Алексей Бырдин. Он позволяет им после удаления ссылки с нелегальным контентом из выдачи за счет склейки страниц возвращаться на те же позиции в поисковой выдаче, с которых они были удалены.

Действие меморандума предлагается распространить не только на аудиовизуальный контент, но и на другую интеллектуальную собственность, кроме фотографий. В частности, к меморандуму предложат присоединиться представителям книжной и музыкальной индустрии.

Также в меморандуме предусмотрены механизмы защиты от удаления из выдачи легальных сайтов. Санкции не будут затрагивать легальные площадки, к числу которых относятся сайты госорганов, интернет-СМИ, соцсети, видеосервисы, включенные в реестр АВС (аудиовизуальные сервисы) Роскомнадзора и др.

Новый меморандум планируется принять до конца 2021 года. Срок его действия — 3 года.

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Фото на обложке: Evgeniy Voytik / Shutterstock

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