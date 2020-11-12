Выявлена новая схема мошенничества для кражи банковских данных

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» выявила новую схему обмана, используемую телефонными мошенниками для кражи личных данных клиентов банков. Теперь при звонках с номера телефона банка злоумышленники стараются убедить жертву, что с проведением сомнительных операций по ее счету связаны сотрудники банка. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Инфосистем Джет».

Мошенническая атака начинается со стандартной просьбы подтвердить попытку денежного перевода по карте или покупку на известном онлайн-ресурсе. Однако затем мошенники переходят к новой схеме обмана:

предлагают проследовать в ближайшее отделение банка, уточняя при этом, сколько времени человеку понадобится на дорогу;

затем уведомляют, что в совершении сомнительной операции заподозрены сотрудники филиала, в который направляется жертва;

убеждают собеседника немедленно перевести деньги с карты на защищенный счет через мобильный банк;

диктуют жертве номер телефона или карты, привязанный к счету в другом банке, объясняя это переводом через страхового агента;

в случае блокировки операции человека предупреждают, что сейчас ему позвонят те самые неблагонадежные сотрудники, и для защиты предлагают скрипт из «правильных» ответов, которые на самом деле нужны для разблокировки операции.

Отмечается, что еще одним важным элементом атаки является попытка мошенников в разговоре выяснить у жертвы информацию о последних операциях по карте или в интернет-банке. Наличие таких данных позволяет атакующим звонить в колл-центр банка от имени жертвы и совершать попытки смены логина и пароля от ее личного кабинета в интернет-банке.

«Предложение прийти в офис банка значительно повышает доверие к звонящим, ведь такого от мошенников попросту никто не ждет. Этот эффект усиливается хорошей имитацией работы call-центра банка за счет участия в разговоре сразу нескольких человек ... Поэтому самая простая и, пожалуй, действенная рекомендация сводится к тому, чтобы прекратить разговор как можно раньше и перезвонить в банк по официальному номеру», — комментирует представитель «Инфосистем Джет» Алексей Сизов.

За первое полугодие 2020 года по инициативе Центробанка было заблокировано свыше 9,7 тысяч мошеннических телефонных номеров. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примерно в 80% случаев злоумышленники использовали технологии подмены телефонных номеров и представлялись сотрудниками финансовой организации.

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