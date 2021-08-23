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На рынке кредитования микробизнеса появились новая категория клиентов

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Финансовые организации выделили в сегменте микробизнеса предпринимателей, реализующих продукцию через маркетплейсы и нуждающихся в заемных средствах, в отдельную категорию — селлеры. Объем рынка кредитования селлеров оценивается сейчас примерно в 10 млрд рублей, но, как ожидается, будет быстро расти.

На рынке кредитования микробизнеса появились новая категория клиентов

«Факторинг плюс» (входит в Qiwi) в июле запустил специальный проект по финансированию селлеров — Sellplus, сообщил «Коммерсантъ». По оценкам компании, потребность селлеров маркетплейсов в заемных средствах сейчас составляет 10 млрд рублей и в перспективе следующих двух лет потенциальный объем рынка может увеличиться до 100 млрд рублей

«Тинькофф» и «Точка» также выделили продавцов маркетплейсов в отдельный сегмент. Это новый растущий рынок, для которого необходимо создавать узкоспециализированные продукты, считают в «Точке». По данным банка, на рынке сейчас представлено около 100 тыс. компаний-селлеров и их число может вырасти до 300-400 тыс. в ближайшие пару лет.

По оценке аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex, объем рынка онлайн-торговли растет на 30-40% каждый год, и доля маркетплейсов внутри этого рынка также будет увеличиваться. 

Финансовые организации выносят селлеров в отдельный сегмент из-за особенностей бизнеса. Основной метрикой для оценки кредитоспособности становится статистика продаж на маркетплейсе, пояснили в «Факторинг Плюс». «Точка» в оценке кредитоспособности опирается на данные продаж с маркетплейсов, рейтинги продавца и продуктов, что позволяет управлять риском почти как по классическим кредитам.

Работа с селлерами пока не слишком интересна крупным банкам, поэтому нишу занимают МФО и кредитные организации, специализирующиеся на работе с МСБ. У таких клиентов маленький средний чек, а объем рынка пока слишком мал. Кроме того, большинство из выходящих на маркетплейсы являются новичками, чей срок жизни меньше шести месяцев. 

В МФО подтверждают интерес к сегменту, но займы этой категории клиентов пока выдают с осторожностью. Общий объем действующих займов субъектам малого бизнеса членов СРО «МиР» за год вырос на 46%, а за два года — на 75%. Средняя сумма займа составляет порядка 2,5 млн рублей, что как раз соответствует потребности селлеров. В то же время существенная доля таких клиентов не соответствует текущему уровню риск-аппетита большинства МФО. Этот сегмент потребителей только предстоит оценить.

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Фото на обложке: ImageFoto / Shutterstock

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