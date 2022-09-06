«Сбер» окажет стартапам правовую помощь в защите интеллектуальной собственности. Банк создал специальный Центр компетенций – в нем представлено шесть сервисов, которые пойдут на пользу технологическим компаниям.

Об открытии Центра компетенций по охране интеллектуальной собственности стартапов рассказали в пресс-службе Сбербанка. Центр создал венчурный онлайн-хаб SberUnity совместно со «СберПравом».

Стартапы-резиденты хаба могут получить поддержку в регистрации софта в реестре отечественного ПО, оформлении заявки на патент или товарный знак, консультацию по защите персональных данных. Всего в центре представлено шесть сервисов, доступных круглосуточно.

С поддержкой центра стартапы могут ускорить процесс включения в реестр отечественного ПО, найти потенциальных заказчиков, уточнили в Сбербанке.

«Мы выявили и другие частые запросы стартапов – например, на помощь в регистрации интеллектуальной собственности. Как правило, она составляет 75−100% стоимости таких компаний, при этом на рынке практически нет игроков, предоставляющих подобные услуги непосредственно стартапам», – отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По собственным данным, на SberUnity представлены более 1,3 тыс. технологических стартапов с готовым продуктом и продажами.

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