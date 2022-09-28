Samsung представила прототип первого в мире горизонтально выдвижного дисплея

Samsung показала первый в мире выдвижной дисплей для компьютеров. Он выполнен в виде планшета, мониторная диагональ которого увеличивается с 13 до 17 дюймов.
Южнокорейская корпорация представила прототип устройства на выставке Intel Keynote 2022.
В отличие от других уже представленных многими компаниями дисплеев, который выдвигаются вертикально, новый дисплей Samsung позволит использовать его для персональных компьютеров, потому что он выдвигается горизонтально. Изначальная диагональ монитора составляет 13 дюймов, финальная – 17 дюймов.
Пока Samsung представила только прототип дисплея. Сведений о начале выпуска и приблизительных ценах на устройства в Samsung не раскрыли.
Фото: sammobile
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