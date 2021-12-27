Объявлены победители международной премии для стартапов New East Tech Awards 2021

22 декабря прошла торжественная церемония вручения диджитал-премии New East Tech Awards при поддержке the Untitled. Среди победителей — технологические проекты из России, Эстонии и Украины.

11 победителей New East Tech Awards получили внимание со стороны глобальных венчурных и стратегических инвесторов, инвестиционные переговоры с the Untitled и другими партнерами премии, контракты в своем и других регионах, а также ресурсы на развитие от международных партнеров.

Среди бонусов — двухлетние гранты $5 тыс. от Amazon Web Services, год поддержки AWS Business Support, доступ к Miro на $1 тыс., билеты на EMERGE 2022, которая пройдет в Армении. Также для каждой номинации создали уникальную NFT-статуэтку от компании PushKeen. Все они размещены на маркетплейсе OpenSea.

«Конец года для технологических проектов — время активного фандрайзинга. Здорово, что нам удалось подсветить стартапы перед международными инвесторами — это было полезно для обеих сторон», — поделилась Анна Шолина, организатор премии New East Tech Awards, сооснователь коммуникационного агентства SOLYANKA.AGENCY.

«Мы гордимся возможностью судить DeepTech-номинацию. Действительно сильные команды попали в шортлист, что подтверждает нашу идею: регион богат на таланты в научной среде, и ловить такие стартапы на ранней стадии, помогать им строить бизнес и развивать продукт на глобальном рынке — правильная стратегия», — добавил Константин Синюшин, управляющий партнер the Untitled.

Больше информации о премии и имена победителей — на сайте.