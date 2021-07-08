Финансовая грамотность станет обязательной дисциплиной в школах с первого класса

В российских школах начнут учить финансовой грамотности – прямо с первого класса. Элементы этой дисциплины будут преподавать на математике, обществознании и других предметах. Новый образовательный формат станет обязательным с 1 сентября следующего года.
Ученики начальной школы (1-5 классы) будут обучаться финансовой грамотности на уроках математики и «окружающего мира». Их научат анализировать расходы и доходы семьи, вести себя правильно в интернете, в том числе при совершении операций с деньгами, сообщается на сайте Центробанка.
Старшеклассники (5-9 классы) узнают новое о финансах на обществознании, географии и математике. В программу войдет анализ рисков предпринимательства. Школьникам также расскажут о мошенничествах с деньгами в интернете, финансовом благополучии, расчете цен товаров, уплате налогов.
Детей также научат самим заполнять декларации, готовить обращения в различные органы и ведомства, писать заявления.
«Введение новых образовательных стандартов позволит каждому школьнику в нашей стране гарантированно получить необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников. Следующее поколение уже сможет более разумно решать финансовые проблемы, а значит, повышать уровень благополучия своей семьи и населения в целом», – отметил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
Обучение в 1 и 5 классах по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 2022 года, но по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 году, говорится в сообщении ЦБ.
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