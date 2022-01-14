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Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мошенники раньше использовали в основном поддельные интернет-сайты известных брендов, а в конце прошлого года они стали применять фейковые мобильные приложения.

Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества

Злоумышленники все чаще стали использовать мессенджеры для общения с потенциальными жертвами, рассказал «Известиям» глава направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

Перед Новым годом, по его словам, мошенники предлагали поучаствовать россиянам в различных акциях на фантастических условиях, большие скидки от известных брендов и затронули борьбу с алкогольным опьянением. На фоне эпидемии также распространяется продажа поддельных QR-кодов.

Одна из новых мошеннических схем связана с обещанием выплат за трудовой стаж: жертве сулили деньги за отработанные годы и просили назвать номер карты, а затем код из SMS. Очень часто на такую «наживку» злоумышленники пытались поймать людей предпенсионного возраста, отметили в InfoWatch.

В последнее время, как подчеркнули в компании, преступники стали чаще использовать возможности машинного обучения и современных речевых технологий. Так, например, в начале прошлого года мошенники в основном звонили сами, то к концу года большинство звонков стали совершать с помощью голосовых роботов. 

Источником информации для злоумышленников часто служат базы данных, украденные хакерами или слитые внутренними нарушителями в компаниях.

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что в декабре зафиксировали всплеск мошенничества из-за того, что большинство схем связаны с предновогодним ажиотажем, при этом злоумышленники были более активны онлайн.

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На практике это вылилось в мошеннические сайты, массовые почтовые рассылки, вбросы в тематических группах в мессенджерах и на форумах и привлекательные рекламные предложения.

При этом после наступления нового года перечисленные темы ушли, отметил Ульянов. Интенсивность мошенничества заметно спала.

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Фото на обложке: JARIRIYAWAT / Shutterstock

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