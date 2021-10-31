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Компании смогут оплачивать административные штрафы со скидкой

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Минюст России готовит проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По новому законодательству компании при определенных условиях смогут оплачивать лишь треть штрафа за негрубые правонарушения или вовсе отделаться предупреждением.

Компании смогут оплачивать административные штрафы со скидкой

Советник министра юстиции РФ Дмитрий Коротков прокомментировал «Российской газете» новый вариант проекта КоАП. По его словам, «в новом КоАП к лицам, совершившим административные правонарушения, которые не относятся к грубым, будет применяться более мягкий режим ответственности».

Например, штраф за впервые совершенное правонарушение будет заменен предупреждением. Кроме того, появится возможность уплатить штраф в размере половины от наложенного.

«Это фактически аналог 50-процентной скидки за штраф, уплачиваемый в настоящее время водителями за нарушение Правил дорожного движения», — подчеркнул Коротков.

Если владелец бизнеса не будет оспаривать наличие правонарушения и признает виновность в его совершении, у него появится возможность уплаты штрафа в размере одной трети от минимального размера санкции.

Также появится запрет на суммирование штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении проверок.

Будет учитываться финансовое и имущественное положение юридических лиц. Владельцы малого бизнеса будут нести ответственность как индивидуальные предприниматели, размер штрафов для которых существенно ниже.

«Такое правило распространит свое действие на более чем 2 млн организаций малого бизнеса», — рассказал советник министра.

Если лицо, совершившее административное правонарушение, предотвратит его вредные последствия или добровольно возместит причиненный ущерб, административный штраф для него будет назначаться по нижней границе санкции статьи КоАП.

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Фото: VLADJ55 / Shutterstock

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