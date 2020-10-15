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Facebook представил новый логотип для Messenger

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Компания Facebook представила новый логотип для своего приложения Messenger. Ребрендинг призван выразить новую миссию сервиса — быть универсальным средством для связи и сближения. Об этом сообщает пресс-служба Messenger.

Facebook представил новый логотип для Messenger

Значок, используемый в логотипе и похожий на английскую букву N, остался прежним, но цвет лого был изменен.

rebrand messenger

«Наш новый логотип отражает сдвиг в будущее обмена сообщениями, более динамичный, увлекательный и интегрированный способ оставаться на связи с людьми, с которыми вы близки», — говорится в сообщении.

В приложении в ближайшее время появятся новые темы в чатах, а также настраиваемые пользовательские реакции на сообщения с помощью эмодзи. Вместе с ними будут добавлены селфи-стикеры и режим «исчезновения» сообщений после их просмотра или закрытия чата. 

messenger

Недавно чаты и видеозвонки в Instagram и Messenger были объединены, чтобы пользователи смогли связываться друг с другом без необходимости загружать второе приложение. По данным компании, обновление будет доступно в Северной Америке в ближайшие дни. Кроме того, Messenger уже поддерживает общение в Portal. Вскоре эта опция станет возможной и в Oculus.

Фото: DenPhotos / Shutterstock

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