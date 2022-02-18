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Участники финрынка предложили создать платформу для управления личными данными

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России предложил участникам финансового рынка запустить «платформу коммерческих согласий» для управления личными данными. С помощью нее россияне смогут в один клик отзывать свои согласия на обработку персональных данных.

Участники финрынка предложили создать платформу для управления личными данными

Механизм позволит клиентам в режиме одного окна управлять доступом банков и других организаций к их биометрии, номерам телефонов, адресам и геолокации, сообщили «Известия».

Сейчас среди участников финрынка проводится опрос об актуальности создания платформы. Его итоги направят в Центральный Банк. В обсуждении участвуют «Газмпромбанк», МКБ, ВТБ, ПСБ, готовы присоендиниться к нему — в «Сбере». ВТБ уже направил свои предложения в ЦБ.

Сегодня у россиян есть сложности с управлением согласиями: например, не всегда удается запомнить, кому, когда и на что давалось разрешение, при этом отсутствует единый ресурс, на котором можно было бы проверить эту информацию. К тому же, часто отозвать согласие можно только лично в отделении финансовой организации, заявили в ЦБ.

Поэтому, по словам представителя регулятора, сейчас обсуждается создание платформы. Она должна будет обеспечить возможность учета согласий на передачу, хранение и обработку данных клиентов, предоставляемых финорганизациям, а также механизм просмотра, отзыва и изменения условий согласий в режиме одного окна.

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Фото на обложке: RATTA LAPNAN / Shutterstock

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