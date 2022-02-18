Участники финрынка предложили создать платформу для управления личными данными

Банк России предложил участникам финансового рынка запустить «платформу коммерческих согласий» для управления личными данными. С помощью нее россияне смогут в один клик отзывать свои согласия на обработку персональных данных.
Механизм позволит клиентам в режиме одного окна управлять доступом банков и других организаций к их биометрии, номерам телефонов, адресам и геолокации, сообщили «Известия».
Сейчас среди участников финрынка проводится опрос об актуальности создания платформы. Его итоги направят в Центральный Банк. В обсуждении участвуют «Газмпромбанк», МКБ, ВТБ, ПСБ, готовы присоендиниться к нему — в «Сбере». ВТБ уже направил свои предложения в ЦБ.
Сегодня у россиян есть сложности с управлением согласиями: например, не всегда удается запомнить, кому, когда и на что давалось разрешение, при этом отсутствует единый ресурс, на котором можно было бы проверить эту информацию. К тому же, часто отозвать согласие можно только лично в отделении финансовой организации, заявили в ЦБ.
Поэтому, по словам представителя регулятора, сейчас обсуждается создание платформы. Она должна будет обеспечить возможность учета согласий на передачу, хранение и обработку данных клиентов, предоставляемых финорганизациям, а также механизм просмотра, отзыва и изменения условий согласий в режиме одного окна.
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Фото на обложке: RATTA LAPNAN /
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