Подростковые видеозаписи на YouTube станут приватными по умолчанию

YouTube станет по умолчанию ограничивать доступ к видео подростков до 18 лет. Они будут доступны только для тех пользователей, которых выбрал автор контента. Саму функцию можно будет отключить в настройках сервиса.

Новые правила, по сообщению компании, призваны обеспечить безопасность несовершеннолетних пользователей в сети.

Видеохостинг будет также рекомендовать несовершеннолетним пользователям делать перерывы при просмотре видео и напоминать о времени отхода ко сну. Для них также по умолчанию отключат функцию автовооспроизведения видеороликов, при желании пользователь сможет изменить эти настройки.

Нововведения коснутся и приложения для детей до 13 лет YouTube Kids. В нем появится функция автовоспроизведения, которая также будет отключена по умолчанию. Родители смогут включить ее

при необходимости или «заблокировать», чтобы ребенок не включил ее сам.

Из приложения будут удалять «чрезмерно коммерческий контент», включая видео, которые напрямую призывают ребенка потратить на что-либо деньги, отметили в компании. Видео, в которых содержится реклама, будут помечаться соответствующей плашкой. При нажатии на нее будет открываться «понятный детям анимационный ролик» с объяснениями.

Помимо этого, Google анонсировала изменения политики конфиденциальности, направленные на цифровую безопасность детей. Вскоре всем запретят проводить таргетинг рекламы на детей младше 18 лет, а сами они смогут удалять фото с собой из поиска.

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Фото: FrameStockFootages / Shutterstock