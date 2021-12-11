Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Вариант мошенничества работает, по ее словам, в России уже несколько лет. Такой способ применяли в основном лжеюристы и медцентры, сообщили РИА Новости.

При этом жертвами этого способа мошенничества, несмотря на широкую известность, ежегодно становятся десятки тысяч россиян. И злоумышленники за это время совершенствуют свои инструменты.

«Поэтому в последний год, действительно, все чаще стали появляться сообщения пострадавших от более простой схемы, которая не предполагает физического взаимодействия: люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему. После чего связываются с кол-центром и уже в разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры», — отметила эксперт.

По ее словам, усовершенствованная схема с использованием методов социальной инженерии учитывает психологию человека: люди больше доверяют тем, кому звонят сами. Так, жертва уверена, что инструкции от оператора помогут решить проблему, избавиться от ненужных дорогостоящих подписок, вернуть деньги, увеличить размер ежемесячных выплат и пособий, подчеркнула она.

Кроме того, если у человека не возникло никаких сомнений и подозрений при получении рассылки и он решил позвонить сам, то для его убеждения не потребуется лишних усилий — именно такой уровень доверчивости и нужен мошеннику, подчеркнула собеседница агентства. Этот способ, по словам эксперта, дешевле «холодного» обзвона, а чистая прибыль от него значительно выше.

Чтобы предотвратить такого рода мошенничества, по словам Евгении Лазаревой, почтовые сервисы могут перенастроить работу своих спам-фильтров с помощью ключевых слов, которые используются в таких рассылках.

Это не избавит от проблемы полностью, но поможет значительно сократить количество пострадавших от действий мошенников, заключила она.

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