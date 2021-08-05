В России создали интерактивную карту инфраструктурных организаций по аналогии с «Википедией»

В России создали интерактивную карту инфраструктурных организаций. С ее помощью предприниматели смогут продумать собственный сценарий движения бизнеса. Карта похожа на «Википедию» – редактировать и вносить изменения может кто угодно.

Карту Creative Russia Map, созданную при поддержке фонда «Креативные практики», представила Федерация креативных индустрий (ФКИ).

Карта работает по принципу «Википедии» – все пользователи могут редактировать данные и вносить изменения в текущую архитектуру. Пока на сервисе представлены 130 организаций из различных регионов России.

Для упрощения использования разработчики внесли фильтры:

типы организаций: институты развития, межотраслевые и отраслевые организации, проектные офисы, офлайн-площадки и другие; виды деятельности: консалтинг, экспертиза, образование, лоббирование, инфраструктура, финансирование, инфоподдержка, нетворкинг; уровни: федеральный, региональный, муниципальный.

«Общаясь с предпринимателями, мы понимали, что они нуждаются в “едином окне”, куда они могли бы обратиться с любым вопросом. Особенно это необходимо предпринимателям, которые пытаются запустить проекты в удаленных регионах страны. Есть организации, которые могут дать какую-то поддержку, но нет одного места, где информация обо всех возможностях была бы структурирована», – объяснил идею создания проекта директор фонда «Креативные практики» Денис Щукин.

Сервис находится в beta-версии и доступен для постоянного обновления и пополнения.

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