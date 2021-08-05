Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России создали интерактивную карту инфраструктурных организаций по аналогии с «Википедией»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России создали интерактивную карту инфраструктурных организаций. С ее помощью предприниматели смогут продумать собственный сценарий движения бизнеса. Карта похожа на «Википедию» – редактировать и вносить изменения может кто угодно.

В России создали интерактивную карту инфраструктурных организаций по аналогии с «Википедией»

Карту Creative Russia Map, созданную при поддержке фонда «Креативные практики», представила Федерация креативных индустрий (ФКИ).

Карта работает по принципу «Википедии» – все пользователи могут редактировать данные и вносить изменения в текущую архитектуру. Пока на сервисе представлены 130 организаций из различных регионов России.

Для упрощения использования разработчики внесли фильтры:

  1. типы организаций: институты развития, межотраслевые и отраслевые
  2. организации, проектные офисы, офлайн-площадки и другие;
  3. виды деятельности: консалтинг, экспертиза, образование, лоббирование,
  4. инфраструктура, финансирование, инфоподдержка, нетворкинг;
  5. уровни: федеральный, региональный, муниципальный.

«Общаясь с предпринимателями, мы понимали, что они нуждаются в “едином окне”, куда они могли бы обратиться с любым вопросом. Особенно это необходимо предпринимателям, которые пытаются запустить проекты в удаленных регионах страны. Есть организации, которые могут дать какую-то поддержку, но нет одного места, где информация обо всех возможностях была бы структурирована», – объяснил идею создания проекта директор фонда «Креативные практики» Денис Щукин.

Сервис находится в beta-версии и доступен для постоянного обновления и пополнения.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Шоколадница» запустила новый проект в формате dark kitchen
  2. 2 Фонд «Сколково» запустит первый российский акселератор проектов в области Big Data
  3. 3 В принадлежавших бизнесмену Андрею Трубникову компаниях сменился гендиректор
  4. 4 Baring заходит в TravelTech, Phystech Ventures — в альтфуд, а Nexters на Nasdaq: российский венчур в июле
  5. 5 Как найти хорошего сотрудника
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 августа 2021

CRM Hack

06 августа 2021

Чемпионат DigitalSkills 2021

08 августа 2021

MTS StartUp Hub

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма