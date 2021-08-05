В России создали интерактивную карту инфраструктурных организаций по аналогии с «Википедией»

В России создали интерактивную карту инфраструктурных организаций. С ее помощью предприниматели смогут продумать собственный сценарий движения бизнеса. Карта похожа на «Википедию» – редактировать и вносить изменения может кто угодно.
Карту Creative Russia Map, созданную при поддержке фонда «Креативные практики», представила Федерация креативных индустрий (ФКИ).
Карта работает по принципу «Википедии» – все пользователи могут редактировать данные и вносить изменения в текущую архитектуру. Пока на сервисе представлены 130 организаций из различных регионов России.
Для упрощения использования разработчики внесли фильтры:
- типы организаций: институты развития, межотраслевые и отраслевые
- организации, проектные офисы, офлайн-площадки и другие;
- виды деятельности: консалтинг, экспертиза, образование, лоббирование,
- инфраструктура, финансирование, инфоподдержка, нетворкинг;
- уровни: федеральный, региональный, муниципальный.
«Общаясь с предпринимателями, мы понимали, что они нуждаются в “едином окне”, куда они могли бы обратиться с любым вопросом. Особенно это необходимо предпринимателям, которые пытаются запустить проекты в удаленных регионах страны. Есть организации, которые могут дать какую-то поддержку, но нет одного места, где информация обо всех возможностях была бы структурирована», – объяснил идею создания проекта директор фонда «Креативные практики» Денис Щукин.
Сервис находится в beta-версии и доступен для постоянного обновления и пополнения.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Шоколадница» запустила новый проект в формате dark kitchen
- 2 Фонд «Сколково» запустит первый российский акселератор проектов в области Big Data
- 3 В принадлежавших бизнесмену Андрею Трубникову компаниях сменился гендиректор
- 4 Baring заходит в TravelTech, Phystech Ventures — в альтфуд, а Nexters на Nasdaq: российский венчур в июле
- 5 Как найти хорошего сотрудника