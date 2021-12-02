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«Яндекс» добавил в поиск автоматический перевод статей из англоязычной «Википедии»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Информация из англоязычной «Википедии», Quora.com, IMDB и других зарубежных источников теперь доступна на русском в поисковике «Яндекса», сообщили RB.ru в пресс-службе компании.

«Яндекс» добавил в поиск автоматический перевод статей из англоязычной «Википедии»

Рядом с ответом, переведенным с английского языка на русский, будет ссылка на источник. Пользователи смогут прочитать ответ и на английском языке.

«Машинный перевод достиг того уровня, что позволяет искать сведения в любых источниках и переводить их на русский язык. Мы начали с англоязычных сайтов, потому что на них приходится 63% всей информации в интернете, но это только первый шаг к тому, чтобы стереть языковые границы в поиске», — сказал руководитель поиска «Яндекса» Максим Загребин.

Сейчас в поиске Яндекса доступна почти вся английская «Википедия», где собрано 6,5 млн статей на разные темы, когда в русской только 1,7 млн. Пользователи могут найти ответы на 15 млн вопросов благодаря переводу информации с Quora.com.

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Фото на обложке: FellowNeko / Shutterstock

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