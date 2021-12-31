В реестр российского ПО добавили более 3,5 тыс. новых программных продуктов

В реестр российского программного обеспечения (ПО) по итогам 2021 года добавили более 3,5 тыс. новых программных продуктов, сообщила пресс-служба Минцифры.
Также были актуализированы сведения по 2 тыс. позиций, говорится в сообщении. В Минцифры добавили, что экспертным советом принято решение об исключении 44 продуктов, данные о правообладателях которых отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Кроме того, на экспертном совете был представлен проект концепции развития реестров российского и евразийского ПО, реализация которого запланирована на 2022 год.
В Минцифры рассказали о нововведениях в 2021 году. В частности, была оптимизирована процедура включения продуктов в реестр, что позволило сократить сроки рассмотрения заявок с более чем 60 до 30 рабочих дней.
Запущенный в 2021 году сайт реестров российского и евразийского ПО с актуализированным функционалом позволяет на одной платформе в электронной форме и с использованием квалифицированной электронной подписи осуществлять полный цикл взаимодействия по заявкам между разработчиками, экспертами и министерством.
Кроме того, на портале реализована возможность выгрузки открытых данных, содержащихся в реестре, а также представлен новый раздел реестра, содержащий аналитические данные по сведениям, включенным в реестр.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: mojo cp /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Язык программирования SQL обошел Python, Java и стал самым востребованным в этом году
- 2 Шесть трендов в сфере данных и аналитики в 2022 году
- 3 Главные тренды 2022 года по версии Trend Hunter: ритейл
- 4 Российские разработчики интегрировалась с Apple Watсh, чтобы отслеживать местоположение детей
- 5 Какой язык программирования выбрать для изучения и как его быстро выучить?
ВОЗМОЖНОСТИ
31 декабря 2021
31 декабря 2021
20 января 2022