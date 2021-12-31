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В реестр российского ПО добавили более 3,5 тыс. новых программных продуктов

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В реестр российского программного обеспечения (ПО) по итогам 2021 года добавили более 3,5 тыс. новых программных продуктов, сообщила пресс-служба Минцифры.

В реестр российского ПО добавили более 3,5 тыс. новых программных продуктов

Также были актуализированы сведения по 2 тыс. позиций, говорится в сообщении. В Минцифры добавили, что экспертным советом принято решение об исключении 44 продуктов, данные о правообладателях которых отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Кроме того, на экспертном совете был представлен проект концепции развития реестров российского и евразийского ПО, реализация которого запланирована на 2022 год.

В Минцифры рассказали о нововведениях в 2021 году. В частности, была оптимизирована процедура включения продуктов в реестр, что позволило сократить сроки рассмотрения заявок с более чем 60 до 30 рабочих дней.

Запущенный в 2021 году сайт реестров российского и евразийского ПО с актуализированным функционалом позволяет на одной платформе в электронной форме и с использованием квалифицированной электронной подписи осуществлять полный цикл взаимодействия по заявкам между разработчиками, экспертами и министерством.

Кроме того, на портале реализована возможность выгрузки открытых данных, содержащихся в реестре, а также представлен новый раздел реестра, содержащий аналитические данные по сведениям, включенным в реестр.

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Фото на обложке: mojo cp / Shutterstock

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