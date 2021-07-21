Власти анонсировали новые гранты пострадавшему из-за ограничений малому бизнесу

Власти анонсировали новые гранты для предприятий МСП и социальных некоммерческих организаций, пострадавших из-за коронавирусных ограничений. Деньги будут выдавать безвозмездно, но только тем, кто был вынужден приостановить деятельность.
О новых мерах поддержки сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента РФ с членами правительства, передает «Интерфакс».
Размер поддержки будет рассчитываться на основе минимального размера оплаты труда: половина МРОТ на одного работника за две недели простоя. Если ограничения будут больше двух недель, то грант будет пропорционально увеличиваться до одного МРОТ, уточняет «Интерфакс».
Сообщается, что Владимир Путин поддержал инициативу правительства.
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Фото: Depositphotos.com
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