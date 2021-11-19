ФНС освободит микропредприятия от подачи налоговых деклараций и исчисления страховых взносов

В правительстве разработали новый налоговой режим для микропредприятий. В обмен на повышение ставок в сравнении с действующей упрощенной системой налогообложения (УСН) бизнесу предлагают обнуление страховых взносов и отказ от необходимости сдачи налоговой отчетности.
Новый налоговый режим для микропредприятий: «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» заработает с июля 2022 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, сообщил «Коммерсантъ». Соответствующие поправки в Налоговый кодекс 18 ноября внесли в Госдуму.
Эксперимент продлится до 2028 года. Воспользоваться специальным налоговым режимом сможет лишь часть микропредприятий, штат которых не превышает пяти человек, а доходы 60 млн рублей.
Федеральная налоговая служба (ФНС) будет сама рассчитывать налоги для микропредприятий по данным контрольно-кассовой техники и операций по счетам в уполномоченных банках. Предполагается, что это должно сократить издержки предприятий и стимулировать сектор к дальнейшему обелению. Новый режим использует сервисный подход, который ФНС ранее опробовала на самозанятых.
Налоговая ставка по нему составит 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов. Сейчас в рамках упрощенного режима компании МСБ платят 6% и 15% соответственно.
Таким образом, в рамках нового налогового режима ставки поднимут, однако в обмен на это микропредприятия получат снижение административной нагрузки и обнуление страховых взносов. По аналогии с УСН бизнес будет освобожден от налогов на прибыль (ИП — от НДФЛ) и имущество, а также от НДС.
Передавать сведения о сотрудниках для исчисления страховых взносов будет также налоговая служба. Внебюджетным фондам компенсируют потери от обнуления страховых взносов за счет поступлений от нового налога и средств федерального бюджета.
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Фото на обложке: 88studio /
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