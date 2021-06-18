Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Разработана технология для дронов, позволяющая искать пропавших людей по крикам

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Немецкие инженеры придумали технологию для беспилотников, позволяющую искать пропавших людей по крикам. Прототип работает на нейросети – на дроне хаотично установлены несколько микрофонов. Создатели готовят патент на разработку, но не стремятся на ней заработать.

Разработана технология для дронов, позволяющая искать пропавших людей по крикам

Инженеры из Института интегральных схем общества Фраунгофера в Германии оснастили беспилотник нейросетью, которая будет обучаться отличать крики людей о помощи от посторонних звуков. Разработчики проработали систему фильтрации, чтобы программа могла исключать фоновые шумы – самого дрона и окружающей среды.

Всего на беспилотнике установлено 32 микрофона, расположенные хаотично. Важно именно расположение – благодаря этому можно будет точное место источника звука.

Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub. Присоединяйся!

Инженеры готовят патент на разработку, но не стремятся ее коммерциализировать, пишет The Washington Post.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: morreisser.com, wahingtonpost.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 По городам Эстонии начнут курсировать беспилотные автобусы с водородными двигателями
  2. 2 В Москве запускают новую программу поддержки технологического бизнеса
  3. 3 Spotify купил сервис по генерации клипов из подкастов Podz
  4. 4 Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов
  5. 5 Запущена платформа по организации продаж для стартапов на рынке США
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июня 2021

Начни иначе

18 июня 2021

Health & Science

21 июня 2021

GPN Tech.Challenge Connect

Все ВОЗМОЖНОСТИ