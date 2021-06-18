Разработана технология для дронов, позволяющая искать пропавших людей по крикам

Немецкие инженеры придумали технологию для беспилотников, позволяющую искать пропавших людей по крикам. Прототип работает на нейросети – на дроне хаотично установлены несколько микрофонов. Создатели готовят патент на разработку, но не стремятся на ней заработать.

Инженеры из Института интегральных схем общества Фраунгофера в Германии оснастили беспилотник нейросетью, которая будет обучаться отличать крики людей о помощи от посторонних звуков. Разработчики проработали систему фильтрации, чтобы программа могла исключать фоновые шумы – самого дрона и окружающей среды.

Всего на беспилотнике установлено 32 микрофона, расположенные хаотично. Важно именно расположение – благодаря этому можно будет точное место источника звука.

Инженеры готовят патент на разработку, но не стремятся ее коммерциализировать, пишет The Washington Post.

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Фото: morreisser.com, wahingtonpost.com