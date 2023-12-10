Число бронирований на Новый год в ресторанах Москвы выросло в два раза

Бронирования столиков в премиальных ресторанах Москвы на новогоднюю ночь в этом году идут заметно активнее, чем в 2022-м. По мнению рестораторов, это отражает улучшение настроения потребителей.

Как рассказали РБК представители ресторанного бизнеса, предварительные продажи билетов на новогоднюю ночь выросли в 1,5–2 раза год к году.

В частности, у ресторанной группы Maison Dellos («Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Матрешка», «Казбек» и др.) число бронирований к началу декабря на 40–50% превышает показатели 2022 года. В конце ноября в заведениях группы было продано 70% билетов.

При этом цены на новогоднюю ночь в ресторанах Maison Dellos выросли на 10%. Стоимость билетов на праздничный вечер в ресторане «Турандот» начинается от 80 тысяч рублей. Представители группы сообщили изданию, что ожидают 100%-ю посадку на Новый год.

Билеты на новогоднюю ночь в заведениях холдинга «Рестораны Раппопорта» к началу второй недели декабря были полностью распроданы. В ресторанах холдинга White Rabbit Family (White Rabbit и «Гвидон») уже забронировано около половины столиков.

Основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» и председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов рассказал, что большинство рестораторов не продают билеты на Новый год, а принимают депозит.

При этом, по словам специалиста, цены в этом году выросли на фоне общего падения рубля к доллару. Миронов считает, что более активные бронирования столиков на Новый год говорят об улучшении настроения потребителей:

«Нам говорят: производство растет, инфляция не такая большая, как ожидали, справились с вызовами, с санкциями — это влияет на настроение людей, они хотят развлекаться».

Другая причина роста спроса — проблемы с выездом в Европу, из-за которых обеспеченные клиенты приезжают на Новый год и Рождество в Москву.

Кроме того, в этом году рестораны активнее бронируют на предновогодние корпоративы. По мнению Миронова, это отражает «индекс текущего благополучия» и показатель «хорошо отработавших предприятий».

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