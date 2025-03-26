Суд в Москве заблокировал 11 Telegram-каналов за незаконную торговлю данными из ЕГРН

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и заблокировал 11 Telegram-каналов, в которых осуществлялась нелегальная торговля сведениями из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С текстом судебного решения ознакомился ТАСС.

«Суд решил административное исковое заявление исполняющего обязанности прокурора СВАО Москвы в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной к распространению — удовлетворить», — указано в документе. Там уточняется, что решение суда подлежит немедленному исполнению.

Из решения также следует, что опубликованные в Telegram-каналах объявления о продаже выписок из ЕГРН сотрудники прокуратуры выявили в ходе мониторинга интернета. Доступ к этим каналам, как утверждают в суде, был открытым — для ознакомления с информацией не требовалось ни регистрации, ни пароля.

Причина блокировки. Как постановил суд, выписки из ЕГРН имеет право предоставлять лишь «Роскадастр», а услуги, предлагаемые другими лицами или организациями, являются незаконными. На этом основании Telegram-каналы, торговавшие такими данными, были заблокированы.

В 2024 году Telegram заблокировал почти 15,4 млн групп и каналов, которые нарушали правила сервиса и законодательство. В компании говорили, что сервис «ежедневно ограничивает доступ к десяткам тысяч групп и каналов, а также удаляет миллионы единиц контента за нарушение условий пользовательского соглашения».

В марте издание «Верстка» (признано иноагентом) сообщило, что с декабря суды Кировской области запретили 33 набора Telegram-стикеров за пропаганду нацизма и экстремизма. Например, по данным «Верстки», в девяти наборах с мемами присутствовала свастика.

Фото на обложке: JarTee / Shutterstock / FOTODOM