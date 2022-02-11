Борцы с пиратством создали программу для отслеживания поддельных NFT

Группа борцов с пиратством создала программу для поиска поддельных NFT. Разработкой заинтересовались в музыкальной индустрии – инструмент позволяет находить пиратские токены песен и впоследствие требовать от их владельцев удаления пиратского контента.

О разработке итальянской группы по борьбе с пиратством Digital Content Protection пишет издание TorrentFreak.

Инструмент позволяет находить невзаимозаменяемые токены, которые копируют уже существующие защищенные NFT. Также программа может определять токены, выпущенные на основе работ, защищенных авторским правом.

Разработку оценили участники музыкальной индустрии. Ассоциация звукозаписывающих компаний США RIAA использовала данные программы для поиска «контрафактных» NFT на песни. Такие токены нашли на NFT-маркетплейсе HitPiece – от платформы потребовали удалить их, после чего проект закрылся.

Скриншот с пиратским NFT на платформе HitPiece

Сообщается, что инструмент Digital Content Protection может находить пиратский контент в метавселенных, но конкретных кейсов по этому рынку пока не представлено.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!