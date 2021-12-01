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Половина россиян оказалась не готовой отказаться от наличных денег

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России 62% жителей считают, что в ближайшие 20-30 лет в бумажные деньги выйдут из оборота. Однако 47% россиян не готовы отказывать от наличных денег, другая же половина уже готова перейти на безналичный расчет.

Половина россиян оказалась не готовой отказаться от наличных денег

Не готовы отказаться от наличных денег 52% мужчин и 42% женщин, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, пишет РБК. В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Согласно исследованию, сейчас 45% предпочитают расплачиваться безналично. Еще 28% поровну используют наличные и безналичные способы оплаты, 26% предпочитают бумажные деньги. Только наличными предпочитают расплачиваться 15%, лишь по карте — 11%. 

Чаще всего наличный расчет выбирают люди старше 60 лет, а безналичные расчеты популярны среди молодежи и людей 35-44 лет. 

По данным социологов, 48% респондентов скорее не готовы отказаться от бумажных денег, если карты будут принимать везде. 49% выразили обратное мнение.

В первом квартале года россияне совершили 544 млн операций по снятию наличных с банковских карт, что меньше, чем во время прошлогоднего локдауна. Эксперты тогда поясняли, что это связано с пандемией коронавируса и вводом Системы быстрых платежей.

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Фото на обложке: Chernika 888 / Shutterstock

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