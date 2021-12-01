Половина россиян оказалась не готовой отказаться от наличных денег

В России 62% жителей считают, что в ближайшие 20-30 лет в бумажные деньги выйдут из оборота. Однако 47% россиян не готовы отказывать от наличных денег, другая же половина уже готова перейти на безналичный расчет.

Не готовы отказаться от наличных денег 52% мужчин и 42% женщин, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, пишет РБК. В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Согласно исследованию, сейчас 45% предпочитают расплачиваться безналично. Еще 28% поровну используют наличные и безналичные способы оплаты, 26% предпочитают бумажные деньги. Только наличными предпочитают расплачиваться 15%, лишь по карте — 11%.

Чаще всего наличный расчет выбирают люди старше 60 лет, а безналичные расчеты популярны среди молодежи и людей 35-44 лет.

По данным социологов, 48% респондентов скорее не готовы отказаться от бумажных денег, если карты будут принимать везде. 49% выразили обратное мнение.

В первом квартале года россияне совершили 544 млн операций по снятию наличных с банковских карт, что меньше, чем во время прошлогоднего локдауна. Эксперты тогда поясняли, что это связано с пандемией коронавируса и вводом Системы быстрых платежей.

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