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Российский No-code конструктор приложений привлек инвестиции в seed-раунде

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Дарья Гетманова
Дарья Гетманова

Редактор новостей

Дарья Гетманова

No-Code конструктор для мобильных приложений Napsy от основателей Napoleon IT Павла Подкорытова и Руслана Ахтямова закрыл инвестиционный раунд от бизнес-ангелов из НИУ-ВШЭ Александра Курбатова и Богдана Леонгардта, а также основателя фонда Quarz Capital Егора Галкина. Сумма сделки не раскрывается.

Российский No-code конструктор приложений привлек инвестиции в seed-раунде

Napsy — это конструктор мобильных магазинов, позволяющий создать собственное приложение за три дня. Стартап создали в 2019 году основатели  Napoleon IT — российской компании, которая реализует цифровые решения для ритейла и электронной коммерции.

Сегодня приложения стали не только площадкой для оформления и покупки товаров с мобильных устройств, но и настоящими помощниками для предпринимателей. Они способствуют увеличению прибыли и узнаваемости бренда, а также повышают лояльность и эффективность расходов на рекламу. По данным исследовательской и консалтинговой компании Gartner, 44% решений о покупке клиенты принимают, пользуясь смартфонами. При этом средний чек  в приложениях на 27% выше, чем в мобильном браузере, а повторных продаж — на 30% больше.

На рынке ритейла и HoReCa существует 135 тысяч субъектов с оборотом более 1,3 трлн. руб., однако далеко не все могут позволить собственные приложения в силу высокой стоимости и длительного времени разработки. 

Ранее бизнес-модель строилась на основе фиксированной абонентской платы — от 5 000 до 8 000 руб./мес. При этом  сборка и релиз были абсолютно бесплатны. По словам разработчиков, теперь абонентская плата будет зависеть от выручки в размере 3,7%. 

«Мы демократизировали разработку мобильных приложений, теперь это можно сделать без программистов и за три дня», — говорит CEO NAPSY Руслан Ахтямов. 

Конструктор предполагает следующие функции для онлайн-торговли:

●      Каталог товаров и корзина

●      Подключение бонусных карт

●      Онлайн-оплата (Apple Pay + Google Pay)

●      Индивидуальные настройки дизайна

●      Панель управления контентом, каталогом и заказами

●      Push-уведомления

COVID-19 ударил по субъектам МСБ и поставил вопрос об их выживании. Наиболее уязвимыми в 2020 оказались рестораны и кафе, магазины одежды и обуви, магазины косметики и цветов, электроники и автозапчастей. Единственным сценарием выживания для таких предприятий оказался быстрый переход в онлайн-торговлю и доставку. Изменение бизнес-моделей и потребительских паттернов в сторону доставки и оплаты онлайн со смартфонов по окончанию пандемии неизбежны. Бизнес будет сокращать расходы на оффлайн и продолжать развиваться онлайн.

«С начала пандемии COVID-19 мы столкнулись с взрывным ростом и очередью на запуск приложений. На сегодняшний день карантинные меры ослаблены, а бизнес продолжает движение в сторону онлайн — выпущены в сторы 320 приложений. За год количество приложений на платформе выросло в 9 раз и продолжает расти», — говорит CEO Napoleon IT Павел Подкорытов.

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Фото: AndreyPopov/Depositphotos




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