Треть предпринимателей отказываются от одобренных кредитов — исследование

Треть предпринимателей малого и среднего бизнеса в России отказываются от уже одобренных им кредитов. Большинство из них делают это по причине потери актуальности получения займа – рассмотрение заявки порой занимает больше месяца.

Результатами исследования об актуальности кредитования малого и среднего бизнеса в России с RB поделились в платформе залогового кредитования Online-Ipoteka.

Из числа респондентов, которые в 2021 году получили одобрение по заявке на выдачу кредита, 34% отказались от него.

Самой популярной причиной отказа стал срок рассмотрения заявки – более половины опрошенных рассказали, что заявку рассматривали более 2 недель, у 16% эта процедура заняла более месяца.

Второй по популярности причиной стала сумма, на которую респондентам одобрили кредит. Четверть опрошенных не устроила процентная ставка по кредиту, поэтому от его получения отказались.

Также среди причин для отказа от одобренного кредита предприниматели назвали предложение более выгодных условий от банков-конкурентов.

Платформа проводила опрос в декабре 2021 года среди 3,7 тыс. компаний малого и среднего бизнеса в России.

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