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Сеть «Бургер & Фрайс» перестала работать с сервисами доставки еды

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Сеть бургерных «Бургер & Фрайс» приостановила работу с сервисами доставки еды из-за низкого качества обслуживания. Рестораны больше не сотрудничают с доставкой во всех городах присутствия: Москве, Брянске и Воронеже. Об этом сообщают «Ведомости со ссылкой на «Мираторг», которому принадлежит сеть

Сеть «Бургер & Фрайс» перестала работать с сервисами доставки еды

В «Мираторге» провели внутреннее расследование и контрольный закупки и остались недовольны условиями и скоростью доставки, из-за которых «страдает как свежесть, так и внешний вид» бургеров.

В компании заявили, что за 30-60 минут доставки теряет свои свойста «один из важных компонентов фирменного бургера «Бургер & Фрайс» – нежная хрустящая булочка».

Неудовлетворительная доставка вредит репутации бренда, пришли к выводу в «Мираторге». Компания решит, возобновлять ли сотрудничество с сервисами доставки после того, как обсудит с ними, как ее можно улучшить.

«Мираторг» Виктора и Александра Линников производит говядину, свинину, мясо птицы и мясные товары. Помимо «Бургер & Фрайс» компании совместно с ресторатором Аркадием Новиковым принадлежит сеть #Farш.

«Мираторг» запустил «Бургер & Фрайс» в 2017 году. Изначально заведения открывались при мясных лавках компании, но в октябре 2019 года «Мираторг» объявил о планах развивать бургерные как отдельные точки.

Фото: zygonema / Shutterstock

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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