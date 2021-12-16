Малый и средний бизнес в России запланировали освободить от штрафов за первое нарушение закона

В правительстве планируют облегчить жизнь предпринимателям малого и среднего бизнеса. Власти намерены освободить эти предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организации от штрафов за первое нарушение закона.

Новую инициативу, направленную на развитие малого и среднего предпринимательства в России, обсуждали на заседании правительства России.

Власти планируют внести изменения в кодекс об административных правонарушениях и освободить предприятия малого и среднего бизнеса от штрафов за первое нарушение закона.

«Единственно возможным наказанием за первое нарушение станет предупреждение. Разумеется, если речь не идет о причинении вреда здоровью людей, ущербе имуществу или других подобных действиях», – отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что в малых предприятиях не всегда есть специалисты, чтобы следить за изменением нормативных актов, а владельцы этих предприятий – «не очень опытные предприниматели».

Инициатива властей также касается социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, для названных предприятий будут вдвое снижены границы штрафных санкций. Такие решения позволят снизить административную нагрузку на небольшие компании, чтобы они смогли быстрее встать на ноги, пояснил премьер-министр.

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