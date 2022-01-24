Доля безналичных платежей в России выросла до рекорда в 2021 году

В 2021 году был достигнут рекорд по уровню проникновения безналичных платежей в России, говорится в исследовании лаборатории «СберИндекс» и «Платформы ОФД». Доля безналичных расходных операций за год составила 59,3%, а по итогам четвёртого квартала впервые превысила 60%.

Через пять лет доля безналичных платежей может вплотную приблизиться к своему пределу, который составит примерно 85% от расходных операций, прогнозируют аналитики. Оставшиеся 15% придутся на вынужденные снятия наличных россиянами, которые в целом предпочитают безналичные расчёты.

Наибольшего показателя доля безналичных платежей среди регионов РФ в четвертом квартале 2021 года достигла:

в Ненецком АО (73,9%);

в Якутии (68,9%;

в Карелии (68,8%).

Лидером по увеличению доли безналичного оборота стала Тыва (+8,4 п.п. за год). Во всех 100 городах России, вошедших в рейтинг по проникновению безналичных платежей, этот показатель превысил 60%.

По данным «Платформы ОФД», ритейл активно осваивает онлайн-продажи продуктов, что обеспечивает рост безналичных расходов в этом секторе, особенно в крупных сетях.

Также за потребителями в e-com следует фастфуд, кафе и рестораны, которые развивают онлайн-торговлю, запускают быструю доставку своих блюд и предоставляя удобные безналичные способы оплаты.

Исключением из общего тренда остаются строительные и хозяйственные товары и электроника.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!