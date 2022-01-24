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Доля безналичных платежей в России выросла до рекорда в 2021 году

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В 2021 году был достигнут рекорд по уровню проникновения безналичных платежей в России, говорится в исследовании лаборатории «СберИндекс» и «Платформы ОФД». Доля безналичных расходных операций за год составила 59,3%, а по итогам четвёртого квартала впервые превысила 60%.

Доля безналичных платежей в России выросла до рекорда в 2021 году

Через пять лет доля безналичных платежей может вплотную приблизиться к своему пределу, который составит примерно 85% от расходных операций, прогнозируют аналитики. Оставшиеся 15% придутся на вынужденные снятия наличных россиянами, которые в целом предпочитают безналичные расчёты.

Наибольшего показателя доля безналичных платежей среди регионов РФ в четвертом квартале 2021 года достигла:

  • в Ненецком АО (73,9%);
  • в Якутии (68,9%;
  • в Карелии (68,8%).

Лидером по увеличению доли безналичного оборота стала Тыва (+8,4 п.п. за год). Во всех 100 городах России, вошедших в рейтинг по проникновению безналичных платежей, этот показатель превысил 60%.

По данным «Платформы ОФД», ритейл активно осваивает онлайн-продажи продуктов, что обеспечивает рост безналичных расходов в этом секторе, особенно в крупных сетях.

Также за потребителями в e-com следует фастфуд, кафе и рестораны, которые развивают онлайн-торговлю, запускают быструю доставку своих блюд и предоставляя удобные безналичные способы оплаты.

Исключением из общего тренда остаются строительные и хозяйственные товары и электроника.

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Фото на обложке: Petr Smagin / Shutterstock

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