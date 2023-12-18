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В России выросли цены на технику популярных брендов на 10% к Новому году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России к Новому году средняя цена на ноутбуки выросла на 7-10%, до примерно 66 тыс. рублей. Подорожали практически все устройства.

В России выросли цены на технику популярных брендов на 10% к Новому году

Больше всего подорожали ноутбуки Apple, Huawei Matebook D15 и Acer Nitro 5, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Также на 35–40% выросло число покупок отечественных брендов (iRU, Raybook, Irbis), в том числе без предустановленной операционной системы.

Они выгоднее по стоимости, у них есть сервисная поддержка и гарантия. Такие устройства обеспечивают базовые задачи в работе и учебе, открыты для установки доступных офисных приложений.

Фото на обложке: ECLIPSE PRODUCTION / Shutterstock

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