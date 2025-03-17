Суд признал ритейлера одежды Noun банкротом
Арбитражный суд Волгоградской области признал юрлицо ритейлера одежды и обуви Noun, ООО «Модная розница», банкротом, следует из определения суда, которое опубликовано в картотеке арбитражных дел. Внимание на документ обратил Shopper’s.
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Суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения до 13 июня 2025 года. Noun задолжала кредиторам 240 млн рублей, основной заемщик — АО «Тилтех», которое предоставило заем на 210 млн рублей. Кроме этого, компания не выполнила обязательства в размере свыше 6 млн рублей перед арендодателями, поставщиками и подрядчиками.
Представитель «Модной розницы» на заседании сообщил, что долгие годы компания была убыточной, в 2021 году она получила последнюю прибыль. В 2022 году чистый убыток ритейлера составил 6,7 млн рублей, а в 2023 году — 17,9 млн рублей, уточнил он.
- Noun с 2012 года производил и продавал женскую одежду. В 2022 году венчурный фонд «Тилтех капитал» основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко инвестировал в компанию 290 млн рублей, а летом 2024-го полностью выкупил ритейлера у его учредителя Семена Пименова.
- В разговоре с Forbes Пименов заявил, что фонд «сознательно лишил его бизнеса» в результате корпоративного конфликта. Также предприниматель говорил, что фонд остановил инвестиции, из-за чего Noun оказалась на грани банкротства. Noun подала соответствующее заявление в декабре.
Фото на обложке: Standret / Shutterstock / FOTODOM
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