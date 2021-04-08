«СберПрайм+»: Греф рассказал о выгодах новой подписки

«Сбер» запускает флагманскую подписку «СберПрайм+» с основными финансовыми сервисами: в их числе безлимитные бесплатные переводы, «СберКарта Прайм» и другие популярные сервисы экосистемы.

Подписка «СберПрайм+» будет стоить 399 рублей в месяц. Предложение было собрано из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов «Сбера» и поможет пользователям ежемесячно экономить до 5 тысяч рублей, рассказал на пресс-конференции председатель правления банка Герман Греф.

«Наша новая подписка — одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире: в неё входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги», — заявил Греф.

Подписка будет включать в себя «СберКарту Прайм» и специальные условия по нефинансовым сервисам экосистемы «Сбера». Из финансовых условий пользователям будут доступны повышенные бонусы от «СберСпасибо», снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира, безлимитные бесплатные переводы по всей стране и более выгодный курс обмена валют. Нефинансовые сервисы включают в себя подписку «Оптимум» онлайн-кинотеатра Okko, медиатеку «СберЗвука», бесплатный пакет мобильной связи «СберМобайл», а также другие льготы от партнёров «Сбера».

С 1 мая бесплатная «СберКарта» также появится в базовом продукте «СберПрайм» за 199 рублей.

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Фото: hodim / Depositphotos