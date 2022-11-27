Олег Абашев стал новым гендиректором российских «дочек» Intel, Маск рассказал о перспективах Twitter набрать 1 млрд активных пользователей, горнолыжные курорты оказались практически полностью выкуплены за месяц до Нового года, а RB продолжает следить за главными бизнес-новостями России и мира.

Смена главы Intel в России, 1 млрд пользователей Twitter, новые туристические направления: главное 27 ноября