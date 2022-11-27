Смена главы Intel в России, 1 млрд пользователей Twitter, новые туристические направления: главное 27 ноября

Ахмед Садулаев
Олег Абашев стал новым гендиректором российских «дочек» Intel, Маск рассказал о перспективах Twitter набрать 1 млрд активных пользователей, горнолыжные курорты оказались практически полностью выкуплены за месяц до Нового года, а RB продолжает следить за главными бизнес-новостями России и мира.
Смена главы Intel в России, 1 млрд пользователей Twitter, новые туристические направления: главное 27 ноябряАхмед Садулаев
Мир
- «Черная пятница» в США побила рекорд онлайн-продаж. В этом году американцы потратили за время акции $9,12 млрд, что на 2,3% больше, чем рекорд 2020 года в $9,03 млрд.
Бизнес
- У российских «дочек» Intel, «Интел А/О» и «Интел текнолоджис», сменился руководитель. Согласно данным ЕГРЮЛ, Олег Абашев сменил Наталью Галян на посту гендиректора компаний.
- Илон Маск заявил, что через 12-18 месяцев число ежемесячных пользователей Twitter может превысить 1 млрд.
- В это время FT рассказала, что именно поведение нового главы Twitter стало причиной ухода с платформы крупных рекламодателей.
Туризм
- Отели горнолыжных курортов Северного Кавказа к концу ноября практически полностью выкуплены на новогодние каникулы. Как сообщили в «Кавказ РФ», загрузка Архыза и Приэльбрусья близится к 100%, места в некоторых отелях забронированы еще с лета.
- Намибия обсуждает запуск прямых рейсов между Москвой и Виндхуком, сообщил посол страны в России.
- Крупнейший туроператор Венесуэлы Venezolana de Turismo планирует открыть представительства в России, Иране, Мексике и на Кубе.
Фото: 9dream studio / Shutterstock
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Маск выпустит «альтернативный телефон» в случае удаления Twitter из App Store
- 2 Кризис мировой экономики, смартфон от Маска, биотопливо из оливок: главное для бизнеса 26 ноября
- 3 Маск запустит в Twitter три галочки верификации вместо одной
- 4 Mastodon: как перенести друзей из Twitter и других соцсетей
- 5 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
ВОЗМОЖНОСТИ
27 ноября 2022
27 ноября 2022
28 ноября 2022