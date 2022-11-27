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Смена главы Intel в России, 1 млрд пользователей Twitter, новые туристические направления: главное 27 ноября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Олег Абашев стал новым гендиректором российских «дочек» Intel, Маск рассказал о перспективах Twitter набрать 1 млрд активных пользователей, горнолыжные курорты оказались практически полностью выкуплены за месяц до Нового года, а RB продолжает следить за главными бизнес-новостями России и мира.

Смена главы Intel в России, 1 млрд пользователей Twitter, новые туристические направления: главное 27 ноября

Мир

  • «Черная пятница» в США побила рекорд онлайн-продаж. В этом году американцы потратили за время акции $9,12 млрд, что на 2,3% больше, чем рекорд 2020 года в $9,03 млрд.

Бизнес

  • У российских «дочек» Intel, «Интел А/О» и «Интел текнолоджис», сменился руководитель. Согласно данным ЕГРЮЛ, Олег Абашев сменил Наталью Галян на посту гендиректора компаний.
  • Илон Маск заявил, что через 12-18 месяцев число ежемесячных пользователей Twitter может превысить 1 млрд.
  • В это время FT рассказала, что именно поведение нового главы Twitter стало причиной ухода с платформы крупных рекламодателей.

Туризм

  • Отели горнолыжных курортов Северного Кавказа к концу ноября практически полностью выкуплены на новогодние каникулы. Как сообщили в «Кавказ РФ», загрузка Архыза и Приэльбрусья близится к 100%, места в некоторых отелях забронированы еще с лета.
  • Намибия обсуждает запуск прямых рейсов между Москвой и Виндхуком, сообщил посол страны в России.
  • Крупнейший туроператор Венесуэлы Venezolana de Turismo планирует открыть представительства в России, Иране, Мексике и на Кубе.

Фото: 9dream studio / Shutterstock

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