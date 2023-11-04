Власти отказались одобрить сделку по продаже ЕБРР доли в Мосбирже, СПБ Биржа возобновит торги российскими акциями в новых условиях, Росавиация передала маршруты «Уральских авиалиний» другим компаниям. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Возобновление торгов на СПБ Бирже, продажа доли ЕБРР в Мосбирже, «стабильный рубль»: главное 4 ноября