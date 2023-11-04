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Возобновление торгов на СПБ Бирже, продажа доли ЕБРР в Мосбирже, «стабильный рубль»: главное 4 ноября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Власти отказались одобрить сделку по продаже ЕБРР доли в Мосбирже, СПБ Биржа возобновит торги российскими акциями в новых условиях, Росавиация передала маршруты «Уральских авиалиний» другим компаниям. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Возобновление торгов на СПБ Бирже, продажа доли ЕБРР в Мосбирже, «стабильный рубль»: главное 4 ноября

Россия

  • С начала года предложение арендного жилья в Москве упало на 66% — это рекордно низкий уровень за последние 30 лет («РБК Недвижимость»).
  • Вступил в силу перечень товаров для параллельного импорта, опубликованный Минпромторгом в августе. Теперь поставкам подлежат батарейки Panasonic и Duracell, фотоаппараты Canon, Sony, а также бренды очков Ray-Ban, Hugo, Calvin Klein.

Бизнес

  • Росавиация передала ряд международных маршрутов «Уральских авиалиний» другим перевозчикам. Причина — сложности, возникшие у компании с лизингом самолетов.
  • Москва продлила скидку в 50% на парковочные разрешения для операторов каршеринга.
  • Блогера-предпринимателя Аяза Шабутдинова обвинили в восьми преступлениях по статье о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

Финансы

  • Правительство не одобрило продажу доли Европейского банка реконструкции и развития в Мосбирже группе Softline.
  • СПБ Биржа 6 ноября начнет проводить торги российскими ценными бумагами в режиме основных торгов.
  • Министр финансов Антон Силуанов заявил, что курс рубля стабилизировался и будет находиться в нынешних параметрах.
  • По подсчетам Минфина, рост российского ВВП в 2023 году составит 2,8% после падения на 2% в прошлом году.
  • Доля безналичной оплаты в России превышает 80%, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Фото: Unsplash

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