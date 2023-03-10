Маркетплейсы обяжут проверять подлинность товаров

Общественный совет при Роспотребнадзоре обсуждает новые требования к маркетплейсам. Площадки планируют обязать контролировать продавцов и проверять подлинность товаров.

Для этого они могут воспользоваться системой маркировки «Честный знак». В ней есть необходимая информация о зарегистрированных продавцах и об изделиях с маркировкой, сообщили «Известия».

До этого маркетплйсы не контролировали своих партнеров, поэтому они могли продавать подделки или нелегальные товары. По данным общественников, доля нелегальных товаров Ozon этот показатель варьируется в диапазоне 8–13%, на «Яндекс.Маркете» — 4–7%.

Покупатели часто жалуются на онлайн-продажи, отмечалось ранее в документах Минпромторга. Как правило, недовольство касается работы крупных маркетплейсов — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркета».

Они, например, нарушают порядок рассмотрения претензий, также им сложно вернуть товары, а в части случаев — трудно получить достоверную информацию о продукции и так далее.

Проблему можно решить, если регуляторы смогут предъявить новые требования к онлайн-продавцам. Например, обязать маркетплейсы раскрывать сведения, которые позволят однозначно идентифицировать продавцов.

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