Маркетплейсы обяжут проверять подлинность товаров

Общественный совет при Роспотребнадзоре обсуждает новые требования к маркетплейсам. Площадки планируют обязать контролировать продавцов и проверять подлинность товаров.
Для этого они могут воспользоваться системой маркировки «Честный знак». В ней есть необходимая информация о зарегистрированных продавцах и об изделиях с маркировкой, сообщили «Известия».
До этого маркетплйсы не контролировали своих партнеров, поэтому они могли продавать подделки или нелегальные товары. По данным общественников, доля нелегальных товаров Ozon этот показатель варьируется в диапазоне 8–13%, на «Яндекс.Маркете» — 4–7%.
Покупатели часто жалуются на онлайн-продажи, отмечалось ранее в документах Минпромторга. Как правило, недовольство касается работы крупных маркетплейсов — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркета».
Они, например, нарушают порядок рассмотрения претензий, также им сложно вернуть товары, а в части случаев — трудно получить достоверную информацию о продукции и так далее.
Проблему можно решить, если регуляторы смогут предъявить новые требования к онлайн-продавцам. Например, обязать маркетплейсы раскрывать сведения, которые позволят однозначно идентифицировать продавцов.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Австрийская ювелирная компания Swarovski объявила об уходе из России
- 2 «Ашан» откроет пилотный магазин с 90% товаров собственной торговой марки
- 3 Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию — «Коммерсант FM»
- 4 Роскошные путешествия: за что люди сегодня готовы платить миллионы?
- 5 Большинство россиян считают, что вопрос гендерного неравенства в стране преувеличен — опрос
ВОЗМОЖНОСТИ
10 марта 2023
10 марта 2023
12 марта 2023