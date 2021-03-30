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Новый «Центр 5G» МТС начал прием заявок от стартапов с готовым продуктом и MVP

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Телекоммуникационная компания МТС объявила об открытии «Центра 5G» в Санкт-Петербурге. Прием заявок на получение статуса резидента площадки уже открыт. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Новый «Центр 5G» МТС начал прием заявок от стартапов с готовым продуктом и MVP

«Центр 5G» — это площадка для разработки и пилотирования технологических продуктов в сетях нового поколения.

По заявлению компании, резиденты смогут протестировать свои решения в сети 5G и получить поддержку от экспертов МТС и партнеров «Центра». Лучшие проекты будут претендовать на денежные гранты и дальнейшее сотрудничество с МТС или другими российскими и международными компаниями.

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