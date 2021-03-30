Телекоммуникационная компания МТС объявила об открытии «Центра 5G» в Санкт-Петербурге. Прием заявок на получение статуса резидента площадки уже открыт. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Новый «Центр 5G» МТС начал прием заявок от стартапов с готовым продуктом и MVP