Новый «Центр 5G» МТС начал прием заявок от стартапов с готовым продуктом и MVP

Телекоммуникационная компания МТС объявила об открытии «Центра 5G» в Санкт-Петербурге. Прием заявок на получение статуса резидента площадки уже открыт. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.
«Центр 5G» — это площадка для разработки и пилотирования технологических продуктов в сетях нового поколения.
По заявлению компании, резиденты смогут протестировать свои решения в сети 5G и получить поддержку от экспертов МТС и партнеров «Центра». Лучшие проекты будут претендовать на денежные гранты и дальнейшее сотрудничество с МТС или другими российскими и международными компаниями.
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