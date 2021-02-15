Правительство предложило новый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса

Правительство России разработало новый пакет мер антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В пакете — пять видов поддержки, направленных в первую очередь на сохранение занятости.

Перезапуск программы кредитования «ФОТ 0»

Льготные займы по нулевой ставке на зарплату персоналу уже позволили сохранить около миллиона рабочих мест. Практику решили продолжить.

Снижение стоимости льготных кредитов

При условии увеличения штата сотрудников на 10% к декабрю 2021 года по стравнению с началом года. Согласно последней редакции постановления правительства № 1764 МСП могли кредитоваться по ставке не выше 7%. Новая мера позволит снизить стоимость займа еще на 2-3 п.п. за счет субсидий банкам из бюджета.

Списание долгов по налогам и страховым взносам для ряда отраслей

По срокам — за март и первый квартал 2020 года. Уточняется, что под действие меры попадут компании из сфер, наименее восстановившихся после пандемии, точного списка пока нет.

Фиксация кадастровой стоимости на уровне 2020 года

Речь идет об офисах, торговых объектах, точках быта и общепита, мера отразится на расчетах налогов на имущество.

Переходный налоговый режим для некоторых компаний

Для тех, кто уже не может пользоваться специальными условиями и «перерос» упрощенную и патентную систему, но и на общую систему налогообложения без ущерба для бизнеса перейти пока не может.

Список может быть расширен и скорректирован, уточняет издание, пока помощь оценена приблизительно в 150-200 млрд рублей. Детальной проработкой мер в срок до 1 марта 2021 года займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с ЦБ и Корпорацией «МСП».