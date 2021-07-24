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Забыть о пятках: РЖД представили прототип новых плацкартов

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Трансмашхолдинг (ТМХ) и РЖД представили очередной концепт нового плацкартного вагона. Полки для пассажиров стали длиннее, для чего их пришлось расположить «елочкой».

Забыть о пятках: РЖД представили прототип новых плацкартов

Дизайн новых плацкартных вагонов от Трансмашхолдинг и РЖД не окончательный, но ключевые элементы представленного прототипа менять уже не будут, рассказывает пресс-служба сервиса Tutu.ru. Уточняется, что концепцию готовили по рекомендациям пассажиров, и это заметно, так как новый дизайн выглядит куда комфортнее существующих плацкартов.

Прежде всего — длина пассажирских полок в прототипе 188 сантиметров. Это на 15-18 сантиметров больше нынешних, так что на них без проблем поместятся 98% людей (по мнению ТМХ). Дополнительную длину получили благодаря размещению полок «елочкой» и изменением их формы, которая хоть и стала «гробоподобной», но все же позволила сэкономить много пространства (и почувствовать себя графом Дракулой). А торчащие тут и там по вагону пятки других пассажиров должны, наконец, остаться в прошлом.

Так будут выглядеть новые полки. Похоже на спальное место графа Дракулы, но в целом выглядит симпатично

У каждой капсулы есть собственное окошко, под ним располагается ниша для багажа (или для ног, если захочется спокойно полюбоваться пейзажами) и розетка, рядом — столик. Кстати, внутри столика как раз и находятся те самые пятки, но разработчики прототипа утверждают, что все тщательно изолировано и беспокоиться не о чем.

Все капсулы закрываются занавесками, внутри они оборудованы специальным освещением, чтобы можно было, например, читать ночью и не беспокоить других пассажиров. Чтобы не беспокоить их еще чем-то, вроде разговора по телефону, в вагонах оборудуют специальную функциональную зону — относительно просторное помещение, где также будет храниться багаж.

По словам создателей концепции, сейчас все места боковые, но в следующем прототипе «елочку» полок разместят диагонально (ближе к классическому варианту). В ТМХ обещают, что пассажиров в каждый вагон будет помещаться столько же, то есть места меньше не станет.

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Фото: Tutu.ru

Фото на обложке: depositphotos.com

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