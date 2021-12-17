Новый Range Rover SV: керамика снаружи и внутри и 1,6 млн вариантов отделки

Jaguar Land Rover показал топ-версию представительского внедорожника Range Rover. Новинка разработана подразделением Special Vehicle Operations. Обозначается топ-версия аббревиатурой SV и от стандартной модели отличается вариантами отделки салона и аксессуарами. Причем, по заявлению автопроизводителя, у машины будет 1,6 млн конфигураций на выбор.

Главный акцент в компании при создании топ-версии сделали на персонализацию автомобиля. Внедорожник будет доступен в двух вариантах дизайна: SV Serenity и SV Intrepid. Их можно применить как отдельно к экстерьеру и интерьеру, так и выбрать в качестве единой темы оформления всего автомобиля.

Среди вариантов конфигураций есть и четырехместный салон

Как отмечается, SV Serenity подчеркнуто роскошный, SV Intrepid якобы придает новинке больше скрытности и динамизма. Для SV Intrepid впервые можно заказать обивку кресел синтетической кожей Ultrafabrics (она на 30% легче натуральной) в сочетании с текстилем Kvadrat Remix из шерсти. Еще у этой версии есть матовое черное керамическое покрытие селектора трансмиссии, «шайбы» системы Terrain Response и крутилок на центральной консоли вместо глянцевого белого. Эти элементы делают по той же технологии, что и циферблаты дорогих часов.

Керамика отлично вписывается в интерьер автомобиля

Керамику с рельефным мозаичным рисунком также можно выбрать в качестве альтернативы дереву или металлу. Из неё также изготовлена эмблема-рондель на двери багажника Range Rover. А вот центральную консоль внедорожника украшает декоративная мозаика в технике маркетри. Ее выкладывают вручную из нарезанных лазером кусочков древесины венге, самые маленький из которых имеет размеры 6x8 мм.

Для обивки кресел внедорожника используют полуанилиновую кожу. Опционально предлагается «близкая к анилиновой», по тактильным ощущениям похожая на мебельную. Такая кожа подвергается гораздо меньшей обработке, а благодаря новому процессу изготовления оставляет на десять процентов меньше отходов. Наконец, для Range Rover SV доступны декоративные накладки с металлическим напылением, 13 комплектов колес, среди которых 23-дюймовые в темно-сером цвете, 14 дополнительных цветов кузова из палитры SV Bespoke Premium (через сервис SV Bespoke Match to Sample можно воссоздать практически любой оттенок) и два варианта окраски крыши.

Топ-версия Range Rover обозначается аббревиатурой SV

В продажу Range Rover SV поступит в начале 2022 года. Внедорожник можно будет приобрести со стандартной и удлиненной колесной базой. Версия LWB первые будет идти с пятиместным салоном. За доплату можно будет получить четырехместный вариант SV Signature Suite с выдвижным столиком и встроенным в центральную консоль холодильником. В гамму двигателей Range Rover SV войдут наддувный V8 4.4 (530 сил и 750 Нм), заряжаемая от сети 510-сильная гибридная установка на базе рядной «шестерки» 3.0 (только для LWB) и шестицилиндровый дизель Ingenium 3.0 (350 сил и 700 Нм).

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Фото: Land Rover