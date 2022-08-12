Национальный расчетный депозитарий оспорил санкции в суде Люксембурга

Национальный расчетный депозитарий (НРД) – важное звено в связи российской финансовой системы с международной – оспорил введенные против него санкции в суде. В НРД считают наложенные Евросоюзом ограничения неправомерными и необоснованными.

НРД подал иск в суд Европейского союза в Люксембурге, говорится в сообщении депозитария.

В НРД отметили, что от введенных против него санкций пострадали инвесторы, в том числе иностранные. Депозитарий намерен в суде доказать, что его включения в санкционный список Евросоюза является необоснованным и неправомерным.

НРД попал под блокирующие санкции Евросоюза 3 июня в рамках шестого пакета санкций.

Национальный расчетный депозитарий служит связующим звеном между российской и международной финансовыми системами и отвечает за полноценное функционирование российской финансовой системы. 99% в капитале НРД принадлежит Московской бирже.

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