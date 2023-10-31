В НСПК опровергли возможную утечку данных с сайта компании

Сайты Национальной системы платежных карт (НСПК) и платежной системы «Мир» вечером 30 октября были взломаны. Злоумышленники разместили баннер, заявив, что за новый сайт компания «расплатилась персональными данными клиентов». А также о «новейшей процессинговой системе «Береста»» и новом расчетном средстве — ракушках каури. НСПК отключили на некоторое время сайты и опровергли возможность утечки данных.

В пресс-службе НСПК «Интерфаксу» сообщили на то, что сайт системы разработан и обслуживается сторонним подрядчиком и получить с него доступ к данным невозможно.

Сайт является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре, отмечается в заявлении компании.

Обработка всех платежей по банковским картам и операций через Систему быстрых платежей (СБП) проходит штатном режиме, добавили там.

НСПК создана в 2014 году и уже на следующих год начала эмитировать карты «Мир». Согласно отчетности по РСБУ, выручка системы за 2020 год выросла до 22,23 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 8,23 млрд рублей, почти в 1,5 раза выше 2019 года.

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