Nuro построит завод для роботов-доставщиков в Лас-Вегасе

Американский разработчик беспилотных автомобилей для перевозки грузов Nuro построит завод и закрытый полигон для роботов-доставщиков в Лас-Вегасе (Невада). Стартап направит на строительство $40 млн.

Полигон и завод позволят трудоустроить 250 жителей штата. Объекты расположатся примерно на 3237,6 сотках, сообщил телеканал CNBC.

Стартап разрабатывает и выпускает роботизированные электромобили для доставки грузов. Электромобили компании больше похожи на кухонное оборудование, чем на традиционные машины. Они меньше фургонов и такси, но несмотря на это, роботам-доставщикам разрешено передвигаться только на дорогах общего пользования, на тротуарах и велодорожках — запрещено.

Компания финансируется Softbank, Chipotle, Toyota’s Woven Capital и другими.

Роботы-доставщики компании уже работают в Хьюстоне, Большом Фениксе и Кремниевой долине. После заказа клиент может отслеживать его детали в мобильном приложении, после того, как робот приедет по адресу, он получит код-доступа, чтобы открыть отсек электромобиля и забрать товар.