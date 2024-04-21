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Nvidia поможет Японии создать гибридный квантовый суперкомпьютер ABCI-Q

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Крупнейший американский разработчик микросхем предоставит программное обеспечение и чипы для национальной инициативы Японии по квантовым вычислениям. Компания будет работать вместе с поддерживаемым правительством страны Национальным институтом передовой промышленной науки и технологий над созданием гибридной облачной системы с квантовым искусственным интеллектом под названием ABCI-Q.

Nvidia поможет Японии создать гибридный квантовый суперкомпьютер ABCI-Q

Предполагается, что этот суперкомпьютер поможет исследователям и компаниям в их изысканиях и вычислениях, например, в фармацевтике, логистике и др., пишет Nikkei Asia.

Как стало известно  изданию, Nvidia уже поставляет графические процессоры для ABCI-Q, а в планах — предоставление ПО для квантовых вычислений через облачный сервис.

Система станет доступна для платного использования уже с 2025 финансового года. Открыв систему для частного сектора, институт надеется способствовать развитию технологии квантовых вычислений.

Аналогичным образом Nvidia сотрудничает не только с Японией, но и с исследовательскими лабораториями Германии и Великобритании. В компании уверены, что ряд проблем облачных квантовых вычислений можно решить именно за счет подключения к гибридным суперкомпьютерам, для которых нужны высокоточные чипы.

Фото на обложке: Unsplash

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