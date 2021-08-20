Nvidia спрогнозировала дефицит новых моделей видеокарт в 2022 году

В Nvidia спрогнозировали дефицит видеокарт новых моделей RTX 3000 как минимум в первой половине 2022 года. Именно эти устройства в прошлом и текущем годах скупали спекулянты и майнеры криптовалюты. Но нехватка произойдет не из-за майнеров, а из-за геймеров.

Заявление о том, что в первой половине следующего года ожидается дефицит графических процессоров, сделал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

По мнению топ-менеджера, нехватка устройств моделей RTX новой 3000-серии произойдет из-за повышенного спроса геймеров и киберспортсменов, которые в прошлом году не смогли купить себе видеокарту из-за их отсутствия на рынке.

Глава компании рассказал, что на новые графические процессоры перешли только 20% пользователей Nvidia. Именно те, кто еще не сделал этого, создадут повышенный спрос на видеокарты, спровоцировав дефицит.

В прошлом году и первой половине текущего видеокарты Nvidia было крайне сложно приобрести по причине их отсутствия на легальном рынке. Большое количество устройств скупили майнеры криптовалюты а также спекулянты с целью перепродать их как минимум на 50% дороже.

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