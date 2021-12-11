Nvidia намерена запатентовать технологию работы с файлами в метавселенной

Глава Nvidia Дженсен Хуанг совместно с несколькими соавторами подал патентную заявку на систему для открытия и совместного использования файлов в облаке без необходимости установки соответствующего приложения на локальных устройствах.

Согласно данной технологии, вместо привычного представления файл кодируется и выводится прямо в видеопотоке для клиента, а вся работа с ним происходит в облачном пространстве.

Как сообщает The Register, патент получил название «метод и устройство для выполнения заявок в облачной системе» была подана в августе этого года и была опубликована в начале декабря.

Патент, если он будет выдан, может стать ключевым звеном во взглядах Хуанга на обработку данных в метавселенной, особенно в области инженерных и научных вычислений.

Технология чем-то похожа на открытие файлов CAD/CAM с помощью облачного приложения, где представление его содержимого осуществляется через гарнитуру виртуальной или дополненной реальности либо через мобильное приложение, а редактирование файла производится непосредственно во время получения видеопотока.

AR/VR-гарнитуры уже поддерживают двустороннюю связь с облачными платформами, но Nvidia предлагает новую технологию. Изобретение предполагает, что облачный сервер получает идентификатор файла с устройства, извлекает этот файл с сервера, находит соответствующее приложение в памяти облачного сервера, а затем транслирует его как видеопоток клиенту.

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