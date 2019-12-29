Новости
Эксперты рассказали, какая еда будет на новогодних столах россиян
Новости
Наталья Бархатова
Россияне при подготовке новогоднего стола стали все чаще отказываться от майонеза и солений. Об этом говорится в исследовании лаборатории клиентского опыта интернет-площадки, на которое ссылается ТАСС.
Эксперты рассказали, какая еда будет на новогодних столах россиянНаталья Бархатова
- По наблюдениям экспертов Ozon, тренд на здоровый образ жизни привел к тому, что традиционные продукты россияне начали заменять на более диетичесике альтернативы. Так, продажи майонеза в декабре 2019 года упали на 60%, а греческий йогурт, который является популярным заменителем майонеза, стали покупать вдвое чаще, подсчитали эксперты.
- Также в пять раз спрос на минеральную воду. При этом от сладких напитков россияне пока не отказываются: срос на газировку в декабре увеличился в 3,5 раза, причем чаще всего покупали лимонады со вкусои имбиря и Тархун.
- Вместо солений россияне в этом году покупали сыры и мед. По данным Ozon, продажи селедки и соленых огурцов в декабре упали на 7%, а сыров — выросли на 180%. Чаще всего россияне выбирали моцареллу, камамбер и пармезан и добавляли к ним мед. Эксперты полагают, что на праздничных столах появятся сырные тарелки.
- В целом перед Новым годом продажи продуктов питания на Ozon выросли в два раза по сравнению со среднегодовым значением. При этом на отдельные товары был особый спрос: кукурузу покупали в 10 раз чаще, горошек — в 3,5 раза, ананасы — в 3 раза, икру — в 1,2 раза.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter