Россияне при подготовке новогоднего стола стали все чаще отказываться от майонеза и солений. Об этом говорится в исследовании лаборатории клиентского опыта интернет-площадки, на которое ссылается ТАСС.

Эксперты рассказали, какая еда будет на новогодних столах россиян