Предприниматели сообщили о росте цен на все сырье и услуги

Как следует из результатов недавнего опроса, почти все компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели России столкнулись с ростом цен на необходимые им товары и услуги. Для них он оказался ключевой проблемой в пандемию.

О росте цен на все необходимые для ведения дела товары, сырье и услуги сообщили 90% представителей малого бизнеса, следует из результатов опроса «Райффайзенбанка», которые публикует ТАСС.

Но это далеко не единственная трудность, с которой российский малый бизнес столкнулся в пандемию.

Сразу 38% опрошенных заявили о значительном росте расходов на доставку и логистику.

Люди стали более требовательны к размеру зарплаты, поэтому 28% респондентов пожаловались, что им теперь сложнее нанимать новых сотрудников. Но 34% опрошенных считают, что это не очень значительная проблема.

Также еще почти треть предпринимателей (29%) считает проблемой составление отчетов о соблюдении ими пандемийных ограничений.

А 20% назвали критичными для бизнеса карантин, инфляцию и падение уровня доходов граждан страны.

Из наименее важных проблем 40% респондентов отметили закрытие границ, кредиты и конкуренцию с онлайн-сервисами.

Участие в опросе приняли более 500 владельцев малых компаний из крупных городов России.

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Фото: Denis_Zai/Shutterstock