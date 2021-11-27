Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Предприниматели сообщили о росте цен на все сырье и услуги

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Как следует из результатов недавнего опроса, почти все компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели России столкнулись с ростом цен на необходимые им товары и услуги. Для них он оказался ключевой проблемой в пандемию.

Предприниматели сообщили о росте цен на все сырье и услуги

О росте цен на все необходимые для ведения дела товары, сырье и услуги сообщили 90% представителей малого бизнеса, следует из результатов опроса «Райффайзенбанка», которые публикует ТАСС.

Но это далеко не единственная трудность, с которой российский малый бизнес столкнулся в пандемию.

Сразу 38% опрошенных заявили о значительном росте расходов на доставку и логистику.

Люди стали более требовательны к размеру зарплаты, поэтому 28% респондентов пожаловались, что им теперь сложнее нанимать новых сотрудников. Но 34% опрошенных считают, что это не очень значительная проблема.

Также еще почти треть предпринимателей (29%) считает проблемой составление отчетов о соблюдении ими пандемийных ограничений.

А 20% назвали критичными для бизнеса карантин, инфляцию и падение уровня доходов граждан страны.

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

Из наименее важных проблем 40% респондентов отметили закрытие границ, кредиты и конкуренцию с онлайн-сервисами.

Участие в опросе приняли более 500 владельцев малых компаний из крупных городов России.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Denis_Zai/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 IT-бизнес попросил продлить налоговую льготу, стимулирующую отрасль к IPO
  2. 2 Главной целью своих накоплений большинство россиян назвали «на черный день»
  3. 3 Чешские аналитики подсчитали, сколько международные корпорации заработали на пандемии COVID-19
  4. 4 Аналитики подсчитали, сколько заработают российские разработчики через Google Play в 2021 году
  5. 5 Доля платежей при помощи смартфонов в России выросла до 31% — исследование
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

28 ноября 2021

Академия инноваторов от Московского инновационного кластера

28 ноября 2021

Wildhack от КРОК

28 ноября 2021

Energy Data Science Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ