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Облигации Telegram появились на Санкт-Петербургской бирже

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

С 26 марта Санкт-Петербургская биржа начала торги еврооблигациями мессенджера Telegram. Они доступны квалифицированным инвесторам и предлагают порядка 6,3% доходности, сообщает «КоммерсантЪ».

Облигации Telegram появились на Санкт-Петербургской бирже

Торги будут проходить в долларах США с 10:00 до 18:40 мск. Расчеты по облигациям будут проводится в режиме Т+2.

Номинал бумаги — $1 тысяча.

Отмечается, что доступ к торгам реализован через расчетно-клиринговую инфраструктуру дочерней НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ». Все сделки будут заключаться и рассчитываться с ее участием.

В середине марта Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд. Доходность по бондам составила 7%. Долговые бумаги размещены до 2026 года. Первая выплата вознаграждения запланирована на сентябрь 2021 года.

Крупнейшими покупателями облигаций стали инвесткомпании из ОАЭ Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners. Каждая вложила в бумаги по $75 млн.

Основатель мессенджера Павел Дуров отметил, что полученные средства позволят компании расти и сохранять независимость.

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Фото: Leonidas Santana / Shutterstock

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